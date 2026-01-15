İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  ''Algı oyununu hayretle izliyoruz'' Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
Spor

''Algı oyununu hayretle izliyoruz'' Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sarı lacivertlilere cevap verdi. Kulübün resmi yayın organından yayınlanan bildiride, 'Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
''Algı oyununu hayretle izliyoruz'' Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya resmi yayın organın yayınladığı bildiriyle cevap verdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"19.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran'a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 Ε. 15.01.2026 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.

Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir.

Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır.

