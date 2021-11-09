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Spor

Ali Akman camiayı ikiye böldü! ''Ahı var''

Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ali Akman yeşil-beyazlı camida hala tartışılmaya devam ediyor. Bu sezon ligde beklentinin altında kalan Bursaspor'a taraftar tepki gösterirken Ali Akman'ın takımdan ayrılışı tekrardan gündeme geldi.

9 Kasım 2021 Salı 08:52 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 08:52
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da Ali Akman ayrılığı sonrası camia genç oyuncuya tepki göstermişti. Bu sezon çıktığı 11 maçta 14 puan toplayabilen Bursaspor'da taraftar takıma tepki gösterirken Ali Akman'ın takımdan ayrılması tekrardan gündeme geldi.

"ALİ AKMAN'IN AHI VAR"

Bursaspor bu sezon oynadığı oyunla takımı memnun edemezken taraftarlar oyunculara sert eleştirilerde bulundular. 11. sırada yer alan takım Süper Lig umutlarını bu sezonda düşük tutarken taraftarlardan Ali Akman paylaşımları geldi. İşte Bursaspor taraftarlarının bazı paylaşımları:

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