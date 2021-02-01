AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:46

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Bursaspor’dan Ali Akman’ı renklerine kattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Ali Akman ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Akman’ın bu sezon Bursaspor’da forma giydiği 18 maçta 10 gol attığına dikkati çekilen açıklamada, genç futbolcu için bonservis ücreti ödenmediği kaydedildi.

Kulübün sportif direktörü Fredi Bobic, Ali Akman’a gelecek yıllarda gelişmesine ihtiyaç duyduğu desteği ve vakti vereceklerini belirterek, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alıyor. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.