İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2021 Cumartesi / 13 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Akman fırtına gibi başladı! Gol ve 3 puan...
Spor

Ali Akman fırtına gibi başladı! Gol ve 3 puan...

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında NEC Nijmegen, sahasında Zwolle'yi 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin ilk golünü Ali Akman kaydetti.

DHA20 Ağustos 2021 Cuma 23:19 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:19
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'de 2'nci haftanın açılış maçında NEC Nijmegen, Zwolle'yi konuk etti. Nijmegen, 4'üncü dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Okita ile bir gol daha bulan Nijmegen, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Zwolle'de Kersten 88'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Nijmegen, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Zwolle ise 2'nci maçında da sahadan puansız ayrıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.