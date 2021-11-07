Ali Akman fırtınası devam ediyor! Yine boş geçmedi

7 Kasım 2021 Pazar 07:35 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 07:35

Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında Ali Akman'ın da forma giydiği NEC Nijmegen evinde Heerenveen'i ağırladı. 1-1 eşitlikle sona eren maçta Nijmegen'in golü Ali Akman'dan geldi. Heerenveen'in golünü ise 72. dakikada Veerman attı.

Heerenveen karşısında fileleri bulan Ali Akman böylece, ligde 4. golüne ulaştı.

NEC Nijmegen bu beraberlikle 18, Heerenveen ise 14 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Nijmegen AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Heerenveen ise kendi sahasında Willem II ile karşılaşacak.