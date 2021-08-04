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Spor

Ali Akman, Frankfurt'tan Nijmegen'e kiralandı

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın 1 yıllığına NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:08 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:08
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Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıl kiralık olarak gönderildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralandı. Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

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