Ali Akman Hollanda'yı kasıp kavurdu! 'Dünyanın en iyisi...'

Star.com.tr 11 Kasım 2021 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:09

Hollanda Eredivisie'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman sezon başında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak takıma katılmıştı. Çıktığı ilk maçında gol atan genç yıldız adayı ilk günden Nijmegen taraftarlarının sevgilisi olmayı başardı.

ALİ AKMAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

19 yaşındaki genç golcü Hollanda'da çıktığı 9'u ilk 12 maçta 4 gol atmayı başardı. Son oynanan Heerenveen maçında da gol atmış ve takımının sahadan 1 puan almasını sağlamıştı. Bir önceki hafta oynanan Groningen maçında da perdeyi açan golü atan Ali Akman Hollanda'da iki haftadır üst üste gol atmayı başardı. Nijmegen, Groningen maçında 3-0 galip ayrılmıştı.

"KENDİMDEN HİÇ ŞÜPHE DUYMADIM"

Groningen maçında perdeyi açan Ali Akman maç sonrasında şu sözleri söyledi:

"Endişelenmek benim kişiliğimde yok. İlk iki golümden sonra pek iyi oynamadığımı kabul ediyorum ama yedek kulübesine oturduğumda kendimden asla şüphe duymadım. Sahaya dönersem gol atacağımı biliyordum. Bugün işe yaradı. Ve gol atmayı başardım."

ALİ AKMAN: HOLLANDA BÜYÜMEK İÇİN DÜNYANIN EN İYİ LİGİ

NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman Hollanda'ya transferi ile ilgili ise şu sözleri söylemişti: "Kendimi çok rahat hissediyorum. Hollanda Eredivisie'da umduğum her şeyi buldum. Yetişkin bir futbolcu olmak için dünyanın en iyi ligi . En önemli şey, genç bir oyuncu olarak çok fazla dakika almanız. NEC'i seçmemizin nedeni buydu. Burada gerçekten becerilerinizi geliştirebilirsiniz." diye konuştu.