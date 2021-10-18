Star.com.tr 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:25

Hollanda Eredivisie'in 9. haftasında Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen ezeli rakibi Vitesse'yi ağırladı. Vitesse derbiyi 1-0 kazandı ve maç sonunda futbolcular tribündeki taraftarların yanına giderek kutlama yaptı. Taraftarların kutlama esnasında tribün çöktü.

ALİ AKMAN İKİNCİ YARIDA ŞANS BULDU

Nijmegen'de sezona müthiş başlayan Ali Akman, Vitesse derbisinde yedek soyundu. Maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Ali Akman takımının maçı çevirmesine yardımcı olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldılar. Maç sonunda yaşanan olaylar ise derbinin önüne geçti. Vitesse oyuncuları maç sonunda galibiyeti kutlamak için deplasman tribününe taraftarlarının yanına gittiler. Çılgın sevinç gösterisi yapan Vitesse taraftarları zıplarken tribün çöktü. Pek çok taraftar tribünden düşerken yararlıların olmadığı açıklandı. (Hollanda'nın Gelderland eyaleti) belediye başkanı Hubert Bruls, kimsenin yaralanmadığını duyurdu ve olaylarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Bruls, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a şunları söyledi : "Olanlar beni çok şaşırttı.

"Neyse ki, bilindiği kadarıyla kimse yaralanmadı. Burada olanlarla ilgili bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum."

Galibiyet Vitesse'yi altıncı sıraya, NEC'i ise 11. sıraya taşıdı.

ALİ AKMAN'IN HOLLANDA PERFORMANSI

Genç yıldız adayı Ali Akman Nijmegen'de bu sezon 8 maça çıktı. 5'i ilk 11 olan maçların ikisinde gol atmayı başaran 19 yaşındaki golcü asist yapamadı. Ali Akman devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak takıma katılmıştı.