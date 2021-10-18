İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2647
  • EURO
    10,756
  • ALTIN
    526.452
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Akman'ın maçında inanılmaz görüntüler! Tribün çöktü, soruşturma açıldı...
Spor

Ali Akman'ın maçında inanılmaz görüntüler! Tribün çöktü, soruşturma açıldı...

Hollanda Eredivisie'de Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen 9. hafta maçında evinde ezeli rakibi Vitesse'yi ağırladı. Ali Akman'ın ikinci yarıda sahaya çıktığı maçta Nijmegen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurdu.

Star.com.tr18 Ekim 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 07:25
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'in 9. haftasında Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen ezeli rakibi Vitesse'yi ağırladı. Vitesse derbiyi 1-0 kazandı ve maç sonunda futbolcular tribündeki taraftarların yanına giderek kutlama yaptı. Taraftarların kutlama esnasında tribün çöktü.

ALİ AKMAN İKİNCİ YARIDA ŞANS BULDU

Nijmegen'de sezona müthiş başlayan Ali Akman, Vitesse derbisinde yedek soyundu. Maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Ali Akman takımının maçı çevirmesine yardımcı olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldılar. Maç sonunda yaşanan olaylar ise derbinin önüne geçti. Vitesse oyuncuları maç sonunda galibiyeti kutlamak için deplasman tribününe taraftarlarının yanına gittiler. Çılgın sevinç gösterisi yapan Vitesse taraftarları zıplarken tribün çöktü. Pek çok taraftar tribünden düşerken yararlıların olmadığı açıklandı. (Hollanda'nın Gelderland eyaleti) belediye başkanı Hubert Bruls, kimsenin yaralanmadığını duyurdu ve olaylarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Bruls, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a şunları söyledi: "Olanlar beni çok şaşırttı.

"Neyse ki, bilindiği kadarıyla kimse yaralanmadı. Burada olanlarla ilgili bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum."

Galibiyet Vitesse'yi altıncı sıraya, NEC'i ise 11. sıraya taşıdı.

ALİ AKMAN'IN HOLLANDA PERFORMANSI

Genç yıldız adayı Ali Akman Nijmegen'de bu sezon 8 maça çıktı. 5'i ilk 11 olan maçların ikisinde gol atmayı başaran 19 yaşındaki golcü asist yapamadı. Ali Akman devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak takıma katılmıştı.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.