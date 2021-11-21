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  • Ali Akman'ın maçında olay çıktı! Holiganlar sahaya girdi, inanılmaz görüntüler
Spor

Ali Akman'ın maçında olay çıktı! Holiganlar sahaya girdi, inanılmaz görüntüler

Hollanda Eredivisie'de milli futbolcu Ali Akman'ın formasını giydiği AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında sahaya holiganlar girdi. Yaklaşık 15 dakika oyun dururken holiganlar sahaya girerek meşale yaktılar. Nijmegen'de Ali Akman ise maça ilk 11'de başlayıp 64. dakikada oyundan alındı.

Star.com.tr21 Kasım 2021 Pazar 08:31 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 08:31
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Hollanda Eredivisie'in 13. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olan Ali Akman'ın takımı NEC Nijmegen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maça ise çıkan olaylar damga vurdu. Ali Akman'ın 64. dakikada çıktığı oyunda taraftar grupları sahaya girerek meşale yaktılar. Karşılaşma yaklaşık olarak 15 dakika durdu.

ALİ AKMAN ETKİSİZ KALDI

Son iki haftada iki gol atmayı başaran Ali Akman AZ Alkmaar karşısında maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmada etkisiz kalan Ali Akman 64. dakikada oyundan çıktı ve yerini Pedro'ya bıraktı. Genç yıldız bu sezon çıktığı 12 maçta 4 attı.

STADYUMLARDA HAFTALARDIR HUZURSUZ

Hollanda Eredivisie'in 9. haftasında Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen ezeli rakibi Vitesse'yi ağırlamıştı. Vitesse derbiyi 1-0 kazanırken maç sonunda futbolcular tribündeki taraftarların yanına giderek kutlama yapmıştı. Taraftarların kutlama esnasında tribün çöküp yaralananlar olmuştu.

Star.com.tr

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