‘Ali Ay kimdir? Bursaspor Başkanı Ali Ay hakkında neden soruşturma başlatıldı?’ sorularına sporseverler tarafından yanıt aranıyor. Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak üzerine alması üzerine güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada ihale yoluyla satılığa çıkarılan fakat alıcı bulamayan arazilerin kulüpten alacaklı olan Ali Ay’ın üzerine geçirildiği ve Ay’ın fazla olan parayı kulübe geri iade edeceği belirtilmişti. Olaydan sonra Bursaspor taraftarları harekete geçti ve Ali Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Ay 2018 yılında gerçekleşen kongrece Kulüp Başkanı seçilmişti. İşte haberimizin ayrıntıları…

ALİ AY HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, satılığa çıkarıldığı halde alıcı bulamayan Bursaspor Kulübü’ne ait 2 araziyi borcuna karşılık olarak üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada ihale yoluyla satılığa çıkarılan fakat alıcı bulamayan arazilerin kulüpten alacaklı olan Ali Ay’ın üzerine geçirildiği ve Ay’ın fazla olan parayı kulübe geri iade edeceği belirtilmişti. Olaydan sonra Bursaspor taraftarları harekete geçti ve Ali Ay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurularını değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı Ali Ay hakkında, söz konusu olay ile ilgili güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlattı.

ALİ AY NE İŞ YAPIYOR? SERVETİ NE KADAR?

4 Mart 1957 Bursa doğumlu Ali Ay, Yüksek tekstil kimya mühendisi. Eğitimini Almanya'da almış olan Ali Ay'ın İlay tekstil adında bir fabrikası bulunuyor.

Erkan Körüstan döneminde 2013-2014 yılları arasında 1 yıllık yöneticilik tecrübesi bulunan Ay bu dönemde kulübün icra kurulu başkanlığını yapmıştı.

ALİ AY KİMDİR?

Almanya Krefeld Üniversitesi Yüksek Tekstil Kimya Mühendisliği bölümü mezunu Ali Ay İlköğretim Ortaöğretim ve Lise eğitimini doğup büyüdüğü yer Bursa'da tamamlamıştır. İlay Tekstil'in kurucusu Ali Ay evli ve 2 çocuk babası aynı zamanda 1 torun sahibidir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Ali Ay aslen Bursa'lıdır. Bursaspor Başkanı olarak'ta aktif olarak spor dünyasında yer almaktadır.