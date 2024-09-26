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Spor

Ali Çamdalı'dan Trabzonspor açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, ligde Trabzonspor ile oynayacakları maç için konuştu.

26 Eylül 2024 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Ali Çamdalı'dan Trabzonspor açıklaması
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konya ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetimindeki idmanda yeşil-beyazlı futbolcular, ısınma, topla oyun ve taktik çalıştı.

Ali Çamdalı, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Önlerinde çok önemli bir Trabzonspor maçı olduğunu dile getiren Çamdalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok güçlü bir takıma karşı, yeni teknik direktörleri Şenol hocaya karşı zor bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor da bu müsabakayı çıkış maçı olarak görüyor. Bizim de deplasman karnemiz fena görünmüyor. Üç maçta alınan 2 galibiyet var. Umarım oradan da boş dönmeyip Eyüpspor maçıyla da iç saha şanssızlığımızı kırar, inşallah yolumuza devam ederiz."

Konyaspor'un Fransız futbolcusu Hamidou Keyta ise "İnşallah Trabzon'dan 3 puanla dönen taraf biz oluruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekip, cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a hareket edecek.

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