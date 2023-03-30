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Spor

Ali Çamlı: Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor ile diğer takımlar arasında oynanmış ve oynanacak olan maçlar tartışma yarattı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2023 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Ali Çamlı: Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. TFF ligden çekilen takımların maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve kalan maçlarda rakip takımlara 3 puan verileceğini açıkladı.

Beşiktaş ise Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması ve puanların silinmesi gerektiğini savundu. Süper Lig takımlarının başkanları dün Kulüpler Birliği toplantısı için biraraya geldi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı bu düşünceye karşı olduklarını söyledi. Çamlı, "Ben toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!" dedi.

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