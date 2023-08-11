Ali Çamlı: Bırakıp kaçmak bana yakışmaz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımdaki görevini ne zaman bırakacağına dair açıklama yaptı. Başkan Çamlı, "Bende bu şehirde aldığım nefesin, huzurlu günlerin borcunu ödemek için bu görevi yapıyorum. Buralarda baki, kalıcı değiliz. Buralarda 30-40 yıl görev yapmak doğru değil. Bir görevi doğru düzgün yapıp, bayrağı da zamanında teslim etmeyi bilmek lazım" dedi.

Başkan Ali Çamlı, "Bana bırakmam yönünde telkinler geliyor ama ben pes etmem. Benim karakterimdeki birine bırakıp kaçmak yakışmaz. Bir işi üstlendiysek, bir noktaya getirene kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.