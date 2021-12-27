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Spor

Ali Çamlı: Hikmet Karaman başarısız olsa zaten kendisi gider

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:14
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Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacak. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Hikmet Karaman başarısız olsa zaten kendisi gider." dedi.

Kadir Has Stadyumu çıkışında konuşan Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Centilmence geçen bir maç olduğunu söyleyen Çamlı, "Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Sadece bir maç kazandık. Kayserispor üstüne koyarak devam edecek. Bu Kayserispor başarılı olacak. Herkes inansın. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Stoperlerimiz Hosseini ve Kolovetsios sakattı. Buna sığınmadık. Teknik heyeti ve sporcuları tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de takımımız da iyiydi. Allah devamını getirsin. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacak. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Hikmet Karaman başarısız olsa zaten kendisi gider." diye konuştu.

Devre arasındaki transfer durumuna değinen Çamlı, "Takımlarda her zaman transfer olur. Şu an Sivasspor maçını 3-0'lık sonuçla kazandık. Hocamızdan rapor isteyeceğiz. Teknik kadronun isteği doğrultusunda bir gayrete gireceğiz. Bu işlerin hepsi parayla oluyor." ifadelerini kullandı.

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