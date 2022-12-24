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Spor

Ali Çamlı: Kayserispor'un sembolik başkanı oldum

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, başarılı olmak adına göreve geldiklerini söyleyerek, 'Pes etmek yok. Kaldığımız yerden yola devam' dedi.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Ali Çamlı: Kayserispor'un sembolik başkanı oldum
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, olağanüstü genel kurul sonrasında göreve başladıklarını ve ilk maçtan da galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çamlı, sarı kırmızılı takımın sembolik olarak başkanı seçildiğini, bu takımın esas sahibinin 1,5 milyonluk Kayseri şehri olduğunu söyledi. Çamlı; "Şehrin neferi olarak Kayserispor'un sembolik başkanı oldum. Bu şehirde yaşayan 1,5 milyon insan bu takımın başkanıdır" dedi.

Kayserispor için önemli bir görevi üstlendiğinin farkında olduğunu da söyleyen Başkan Ali Çamlı, "Bu görev benim için şereftir" yorumu yaptı. Kayserispor'un başarılı olması adına çaba sarf edeceklerini de söyleyen Ali Çamlı, "Her gün bir adım ileriye" cümlesi kurdu.

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