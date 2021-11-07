Ali Çamlı: O penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi?

DHA 7 Kasım 2021 Pazar 22:10 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:10

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimine ve uzatma dakikalarda verdiği penaltı kararına tepki gösteren Çamlı, "İyi bir maçtı. Fenerbahçe büyük bir camia. Kayserispor da başarıyı kovalıyor. Keşke bugün sahada hakem konuşmasaydık. Prensip gereği biz hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyoruz. Bugün de çok bir şey söylemeyeceğim ama penaltının verildiği dakika 96.47. İnsaflıca izlesin, hakkaniyetli ise helal olsun ama emek veriliyor, mücadele ediliyor. Fenerbahçe'nin böyle şeylere ihtiyacı yok. Ben buradan Cüneyt Çakır'a soruyorum, 'O penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi?' Lütfen bu konuda açıklama yapsın. İnsanların verdiği mücadelenin hakemin verdiği bir düdük ile çalınmaması lazım. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli kulüp. Mutlaka toparlanacak ve iyi yolda gideceklerdir. Biz Kayserispor olarak hocamız, teknik kadromuz ve fedakar başkanımız ile inanıp mücadele ediyoruz. Başkan tabii ki sinirlenir. 96.47'de penaltı çalıyorsun. İlk penaltıyı da ikinci penaltıyı da değerlendirsinler. Penaltı verebilirsin, dakikasında maçı bitir. Kulübe geldiğim günden beri hakemlerle ilgili yumuşatıcı açıklamalar yapıyoruz ama el insaf" diye konuştu.

"CÜNEYT ÇAKIR, KAYSERİSPOR MAÇLARINDA ASLAN KESİLİYOR"

Hakemlerin daha dikkatli karar vermeleri gerektiğinin altını çizen Ali Çamlı, "Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş, bir buçuk dakika daha oynatıyorsun. Ve penaltı çalıyorsun, çal ama zamanında maçı bitir. Bir kasıt aramıyorum ama hep bize denk geliyor. Kayserispor maçlarında Cüneyt Çakır aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Vicdanı ile hesaplaşsın. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek istemiyorum. Federasyon başkanımız da çalışıyor bu işler düzelsin diye. Hakemler dikkatli düdük çalsın. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum, sevdiğimiz bir başkanı var. Bugünkü maç kaliteli bir maçtı. Spor kamuoyuna iyi bir maç izlettik" ifadelerini kullandı.