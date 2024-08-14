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Spor

Ali Çamlı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Ali Çamlı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
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İstanbul Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Bellona Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Bellona Kayserispor Başkan Yardımcısı Emir Akpınar ve TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş da yer aldı. Ali Çamlı, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı 61 numaralı Bellona Kayserispor forması hediye etti.

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