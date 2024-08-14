Ali Çamlı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Bellona Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Bellona Kayserispor Başkan Yardımcısı Emir Akpınar ve TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş da yer aldı. Ali Çamlı, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı 61 numaralı Bellona Kayserispor forması hediye etti.