Ali Dürüst: Bana hain diyenler yüreğimi yaktı

Futbol Federasyonu'nun G.Saray kökenli başkan vekili Ali Dürüst dün TFF'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Bu hamlenin perde arkasında ise özellikle G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar var. Ben Ali Dürüst'ün istifasını doğru ve onurlu bir karar olarak görüyorum. Cengiz'in Konya maçından sonra söylediği 'Camiamız sahte dostlardan korunsun' lafının hedefindeki kişi Ali Dürüst'tü. Dürüst ile telefonda konuştum, içinin çok dolu olduğunu gördüm. 'Bana hain damgası yapıştırmaya çalışanlar yüreğimi yaktı' diye dert yandı. Ama yapacağı basın toplantısıyla bazı gerçekleri açıklayacağını dile getirdi. G.Saray'da yöneticilik yapmış, 8 şampiyonluk yaşamış, divan üyesi olan ve yıllarca adı başkanlık için geçen Dürüst'e yapıştırılmaya çalışılan hain damgası büyük vefasızlıktır. G.Saray yönetimi, kriz anlarında doğru kararlar alamadığı gibi, söylemleriyle ve eylemleriyle TFF ile yaşadığı savaşta kaybetmiş görünüyor. Dürüst'ün yöneticilik yaptığı dönemlerde G.Saray yönetimleri hep güçlü olmuştur. Keşke G.Saray yönetimi, TFF ile kavga yaşamadan önce Dürüst'e gidip tecrübelerinden faydalansaydı. Ama tecrübesiz olan Cengiz ve yöneticileri burnunun dikine gidiyor. Bu arada Cengiz'in dünkü açıklamalarında en doğru olan bölüm, yönetimin FIFA'ya başvurması olacaktır. Pozisyonu FIFA'ya gönderip "Bunlar sizin hakemleriniz. Bu kokartı takmayı hak ediyorlar mı?" diye sormalılar.

DÜRÜST İSTİFA ETTİ

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, dün federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Dürüst, "G.Saray'dan bir kez beni bir yönetici arayıp derbi ve cezalar için birşey sormadı.. 'ne oluyor' demedi. İstifa etsin dediler ben de ediyorum" dedi.

(Sabah)