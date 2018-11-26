Ali Dürüst TFF'deki görevlerine devam etme kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.

Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:

"Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."