Ali Dürüst TFF'den istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.