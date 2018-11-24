Ali Dürüst TFF'den istifa etti
Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.
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