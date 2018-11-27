Ali Dürüst yeniden Riva'da!
TFF İcra Kurulu akşam saatlerinde Riva'da toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. İstifasını geri alan Ali Dürüst, toplantıda yer aldı.
İstifasının ardından 2 gün sonra istifasını geri aldığını açıklayan TFF Başkanvekillerinden Ali Dürüst, bugün akşam saatlerinde Riva'ya geldi.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığında Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Dürüst yaşanan son gelişmelerle ilgili akşam saatlerinde Riva'da İcra Kurulu'nu toplayarak kısa bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
Ali Dürüst, uzun bir aradan sonra döndüğü Riva'da istifa sürecinde yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.
(Sporx)
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