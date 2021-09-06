Ali Gürbüz: Saha içinde öfkemi kontrol edemedim

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 00:37 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 00:37

Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle yenilerek seyircilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ama cumartesi günü başkanımızın güreşlere davet edilmemesi, akabinde birinci tur kura çekimine çağrılmamasıyla başlayan ve sineye çektiğimiz olaylar... Ailemin, annemin, eşim ve oğlum Recep Gürbüz'ün sahaya alınmamasıyla tahammülüm kalmadı. Öfkemi kontrol edemedim. Saha içinde yaşadığımız sıkıntılı anlar neticesinde güreşten tamamen koptum, konsantrasyonum bozuldu."

Her sporun doğasında olduğu gibi güreşte de kazanmak kadar kaybetmenin de olduğuna dikkati çeken Gürbüz, bu yazdıklarının yenilgiyi bir kılıfa oturtma girişimi olmadığını belirtti.

"ER MEYDANLARINA AİLE OLARAK YARIM ASIRDIR HİZMET EDİYORUZ"



"Ben şahsıma yapılan bir hareketi sineye çekebilir, sabır gösterebilirim." ifadesini kullanan Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama başpehlivan kızı, başpehlivan eşi ve başpehlivan annesi olan tarihimizdeki tek kadın annemi, sahaya kısıtlı olarak almamaları beni çileden çıkarttı. Hadi bana Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olarak saygınız yok! O Elmalı sahasının başucunda yatan, Antalya'ya ilk kemeri getiren Recep Gürbüz'e de mi saygınız kalmadı? 20 yıldır bu sahaya gelip, kapıda karşılanan babamın emaneti annemi, içeriye almıyorsunuz. Biz bu er meydanlarına aile olarak yarım asırdır hizmet ediyoruz. Hep ilkleri başardık, sayısız başarılarımızla mutluluk yaşattığımız memleketimize, kapımızın önündeki güreşe giremiyoruz! Kimleri nasıl karşılayıp, baş köşeye oturttuğunuzu da görüyoruz. Biz yıllarca bu er meydanlarında boşuna emek vermişiz demek ki! Gerçekten çok yazık!! Elmalı Belediye Başkanı'nı, başkan yardımcısını ve bu işe sebebiyet verenleri esefle kınıyorum. Takdiri aziz seyircime, yüce Türk milletine bırakıyorum."

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Gürbüz, dün İsmail Koç'a yenilerek 669. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne son 16 turunda veda etmişti.