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Spor

Ali Kaan Güneren: Samsunspor'a şampiyonluk için geldim

Göztepe maçında takımın Samsunspor'un galibiyet golünü atan Ali Kaan Güneren, kırmızı beyazlılara şampiyon olmak için geldiğini ve takımın oyuncu kadrosunun şampiyonluk için toplandığını söyledi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 17:06 - Güncelleme:
Ali Kaan Güneren: Samsunspor'a şampiyonluk için geldim
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Adanaspor ile oynanacak kupa maçı öncesindeki son taktik antrenmanını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Göztepe maçında takımın galibiyet golünü atan Ali Kaan Güneren, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz temsilcisinde ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu ifade eden Ali Kaan Güneren, "Şu an güzel bir gidişatımız var. İnşallah Tuzlaspor maçıyla galibiyet serisini 3 maça çıkartacağımızı düşünüyorum. Zaten galibiyet serileri ile şampiyon olunuyor. Kupa maçlarındaki iyi performanslar, hocamızın daha güçlü bir kadroya sahip olmasını sağlıyor. İnşallah yarın kupa maçını, ardından lig maçını kazanırız" dedi.

"SAMSUNSPOR'A ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM"

Göztepe maçında gol atacağını hissettiğinin altını çizen Güneren, "Buraya şampiyon olmak için geldim. Bu kadro şampiyonluk için toplandı. Bu zamana kadar bir şanssızlık vardı. Bu şanssızlığın kırıldığını düşünüyorum. Şu an kiralık olarak geldim. Satın alma opsiyonum var. İyi bir performans gösterirsem ve başkanımız ile de Ankaragücü'de anlaşırsa burada kalabilirim" diye konuştu.

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