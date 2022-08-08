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Spor

Ali Karimi İstanbulspor maçında yok

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi, sarı kırmızılı takımın bu hafta oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

IHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
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Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi, ilk lig maçında kırmızı kart gördü.

Geçen sezon başında Yukatel Kayserispor'a transfer edilen, ancak sakatlığından ötürü ancak bu sezon forma şansı bulabilen Ali Karimi, ilk lig maçında kırmızı kart gördü. Beşiktaş ile oynanan lig maçına ilk 11'de sahaya çıkan Ali Karimi, maçın hakemi Ümit Öztürk'ten 59. dakikada sarı kart görmüştü. İranlı futbolcu, maçın 67. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Ali Karimi, bu hafta Kadir Has stadında oynanacak İstanbulspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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