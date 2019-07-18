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Ali Koç: 2-3 transfer daha yapacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon formalarının lansmanında açıklamalarda bulundu.

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Geçen sezon forma satışlarında önemli bir rakama ulaştıklarını belriten Ali Koç, "Bu senenin formalarına radikal dizaynlar getirdik. Beğenenler ve beğenmeyenler var ama göreceksiniz zamanla gözler alışacak. Geçen sene enteresan bir yıldı, sezon formalarına bakarsak satış olarak 2018-2019 formaları 330 bin forma satışı ile tarihimizin 2. en iyi forma satış sezonumuzu yakaladık. 55 bin de bir önceki yılın formasını seçimden sonra sattık, ayrıca 130 bin adet de win win forması sattık. İnanıyorum ki forma satışlarında geçen seneyi yakalayıp geçeceğiz." dedi.

"BU SEZON FARKLI OLACAK"

2-3 transfer daha yapacaklarını da kaydeden Fenerbahçe başkanı, "Taraftarlarımız ve camiamız için önemli bir gün, bizim camiamız bizi her zaman destekleyen bir yapıya sahip bu bizi özel kılıyor ve bu bizim en büyük gücümüz. Her sıkıntıyı aşabilecek güçte olmamızın sebebi de bu. Yarın Fenerbahçeliler günü herkesi şimdiden kutluyorum. Bugüne kadar pek çok sıkıntı yaşadık, bizi sınayan bir yıl geçirdik. Ama bu sezon çok farklı olacak, yeni sezon hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı, zaten bir çok transferimizi tamamlamıştık" ifadelerini kullandı.

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