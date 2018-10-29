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Ali Koç, 3.golden sonra Cocu'nun görevine son verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün akşam Ankaragücü maçında yenen 3.golden sonra Cocu'nun işine son verdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Anderlecht maçında 2-2'lik beraberliğin ardından camiaya umut dolu mesajlar veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe'de görevden alınan Teknik Direktör Cocu'nun bileti, El Kabir'in attığı 3. golün ardından kesildi. Başkan Ali Koç, dakikalar 78'i gösterdiğinde Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını iletmesini söyledi. Maç bitimiyle birlikte soyunma odasına giden Comolli, Hollandalı teknik adama, görevden alındığını tebliğ etti. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.

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