Ali Koç A.Gücü maçında soyunma odasını bastı

FENERBAHÇE’DE Başkan Ali Koç’u, Cocu’dan sonra ikinci hedefi Sarı-Lacivertli futbolcular oldu. Karşılaşmada 3. Ankaragücü golünün ardından 78. dakikada yerinden kalkan ve Sportif Direktör Comolli ile konuşan Koç, “Bu iş burada bitti. Cocu’nun görevine son veriyoruz” dedi. Ardından tribünü terkeden Başkan Koç, 90 dakikanın bitiminde soyunma odasına indi. Burada futbolculara da tepki gösteren Başkan, önce Cocu’nun görevine son verdiklerini bildirdi ve “Bu faciadan sadece hocanız değil, siz de sorumlusunuz. Oynadığınız futbol ve ortaya koyduğunuz mücadele ortada. Küme düşme potasındayız. Burası Fenerbahçe, oynadığınız futbol bu büyük kulübe yakışmıyor. Bu performansınızdan utanmalısınız. Kendinize çeki düzen verin. Bu durumdan takımı yine siz çıkaracaksınız” şeklinde konuştu.