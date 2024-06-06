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Spor

Ali Koç Antalya'da dernek ve kongre üyeleri ile buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağan Kongre öncesi Antalya'da kongre üyeleri ve derneklerin üyeleri ile bir araya gelerek destek istedi.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Ali Koç Antalya'da dernek ve kongre üyeleri ile buluştu
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecanlı geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde 3 yıl boyunca başkanlık görevini üstlenecek yeni başkan 8-9 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kongre için sayılı saatler kala Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Antalya ve çevre illerde bulunan kongre üyeleri ve kentte faaliyet gösteren taraftar derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi.

ÇOCUKLARIN FORMALARINI İMZALADI

Seçimli Olağan Kongre çalışmaları kapsamında Antalya ve çevre illerde yaşayan kongre üyeleri ile kent merkezinde bulunan bir otelde bir araya gelen Koç, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen etkinlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç kongre üyelerinin sorularını içtenlikle cevapladı. Koç, salonda bulunan sarı laciverti renklere gönül veren çocukların formalarını da imzalamayı ihmal etmedi.

KONGRE İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yaklaşık 4 saat süren buluşmada kongre üyelerine seslenen Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağan Kongre'de Antalya ve çevre illerin kongre üyelerinden önümüzde ki 3 yıl için destek istedi. Delegeler ve dernek üyeleri ile tek tek fotoğraf çekinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantının ardından Antalya'dan ayrıldı. Mevcut başkan Ali Koç'un yönetiminde Acun Ilıcalı, Burak Kızılhan, Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu gibi isimler yer alıyor.

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