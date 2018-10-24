Ali Koç antrenör Şenol Çorlu'nun yetkilerini elinden aldı

Zor günlerden geçen sarı-lacivertli kulüpte yaşanan değişimin ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'de değişim tüm hızıyla sürüyor. Seçimi kazandıktan sonra kulüpte birçok yeniliğe imza atan Başkan Ali Koç, ilk olarak futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner’le yolları ayırmıştı. Daha sonra beraber çalıştığı Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk de gönderilirken teknik patron Aykut Kocaman’ın işine sor verilmişti. Ardından Samandıra’daki personelden, kulüp çalışanlara kadar birçok isimle yollar ayrılırken dalganın şiddeti artarak devam etti.

KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLERLE ÇALIŞACAK

Bu gelişmelerin ardından U21’in hocası Şenol Çorlu’nun tüm yetkileri elinden alındı. Takımın soyunma odasına girmesi bile yasaklanan 56 yaşındaki teknik adam, sadece kadro dışı bırakılan isimlerle çalışacak.