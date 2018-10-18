Ali Koç antrenörleri dinledi
KANARYA’DA sıcak saatler yaşandı. Başkan Ali Koç, geçen hafta “Bizi sabote ettiler” diyerek görevine son verdiği yardımcı antrenörler Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay’ı kulüp binasında dinledi.
- StarSpor
3 yardımcı hoca da “Suçlamalarınız sonrası çocuklarımız zor durumda kaldı. Biz kimseye bilgi sızdırmadık, ihanet etmedik” dedi. Koç’un da bu duruma üzülüp çocukların okuluna gitme sözü verdiği belirtildi. Bu arada sakatlığı geçen Şener dün idmana çıkarken, Slimani tedbir amaçlı salonda çalıştı. Öte yandan yönetim tarafından görevine son verilen kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün yerine Erdem Bali (26) getirildi.
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