Ali Koç antrenörleri dinledi

3 yardımcı hoca da “Suçlamalarınız sonrası çocuklarımız zor durumda kaldı. Biz kimseye bilgi sızdırmadık, ihanet etmedik” dedi. Koç’un da bu duruma üzülüp çocukların okuluna gitme sözü verdiği belirtildi. Bu arada sakatlığı geçen Şener dün idmana çıkarken, Slimani tedbir amaçlı salonda çalıştı. Öte yandan yönetim tarafından görevine son verilen kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün yerine Erdem Bali (26) getirildi.