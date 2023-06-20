Ali Koç, Arda Güler ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün forma lansmanı öncesi genç futbolcu Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç ismi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulübün forma lansmanından hemen önce gerçekleşen görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde geçti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç, A Milli Takım'daki golünden dolayı Arda Güler'i tebrik etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 kez forma giydi. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.