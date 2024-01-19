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Spor

Ali Koç: Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'nin kuruluşunun 20. yılına özel açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2024 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Ali Koç: Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim
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Türkiye'nin ilk kulüp televizyonu Fenerbahçe TV'nin, kuruluşunun 20. yılı kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Can Gebetaş ile Fenerbahçe TV ve kulüp profesyonelleri katıldı.

Kutlamada konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kanal ekibini tebrik ederken şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk ve şu anda tek kulüp kanalının 20. yaşını kutluyoruz. Gecesini gündüzüne katan, samimi duygular, müthiş çabalar vererek çalışan sizleri şahsım, yönetim kurulum ve daha da önemlisi tüm camiamız ve taraftarlarımız adına canıgönülden kutluyorum. İnşallah daha nice 10 yıllar, 20 yıllar yayın hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında devam eder. Fenerbahçe'nin hikayesini, mücadelesini, mutluluğunu ve başarısını hep bu kanalda izledik. Bu kanalı kurduğu ve bu cesareti gösterdiği için başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim."

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