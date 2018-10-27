Ali Koç: Başarımızı istemeyen bir kitle var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Divan Kurulu'nda konuşuyor...

İşte Koç'un sözleri:

"3 hedefle yola çıktık. Gençleştirme, maaş ortalamasını düşürme, satışlardan para kazanmak. 25 milyon euroluk satış yaptık. Josef ve Giuliano'yu mecburen sattık. Arzu ettiğimiz takım ruhunu sağlayamadık. Samandıra'da dengelere daha çok hakim olamama gibi öz eleştiri olabilir.

"Bütün olumsuzlukları üst üste yaşadık"

- Finansal fair play konusunda transferleri geç yaptığımız eleştirileri olabilir. Bizim gibi büyük takımlar kötü oynadığında da maç kazanabilir. Bütün olumsuzlukları üst üste yaşadık. 3 maçta 3 top kalemize geldi, 3'ü de gol oldu. Baştan başa zihniyet değişikliği yaşadık.

- Kötü günler geride kalacaktır. En büyük gücümüz Fenerbahçe camiası ve taraftarıdır. Psikolojik virajdan geçiyoruz. Başarımızı istemeyen kitle de var. Bütün engelleri aşacak güç, bilgi birikimi, enerji her şey var. İnşallah başarılı oluruz.

"Değişime karşı olanlar var"

- İnandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz. Değişime karşı olanlar var. Başarımızı istemeyenler var. Mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz. Kapı arkasında, lokantalarda, barlarda medya mensuplarıyla bir araya gelmiyoruz.

"Bilgiler 176 ayrı mesajla dışarı yollanmış"

- 3 hoca konusu. Samandıra'da bazı değişiklikler yaptık. Doğru olduğunu düşündüğümüz değişimlerde engellerle karşılaştık. Görevi layıkıyla yapamama. Bilgi sızdırma enteresan. Bunu basitleştirmek istiyoruz. Manipülatif haberler yapmak sektörün ne kadar yozlaştığının göstergesi. Bu zihniyetle Türk futbolu hak ettiği yerlere gelemeyecektik. Bu arkadaşlarla yolları ayırdık. İletişim şeklimiz, zamanlamamız planlıydı. Bizim sızdırılan bilgilerimiz sadece maç bilgileri değildir. Antrenman verileri, performans verileri gibi. 176 ayrı mesajla dışarı yollanmış. Bunun neresi normal.

"Basın toplantısı yapsınlar, mahkemeye versinler"

- Basın toplantısı yapsınlar, mahkemeye de versinler. Hala bekliyorum. Hocalarımızla görüşmek konusunda benim için hiçbir sakınca yoktur. Önce basına söyleyip, sonra bizi bildirdiler. Randevu talebi verdik. Bu arkadaşlar hatalarını kabul ettiler. Niyetlerinin kötü olmadıklarını, pişman olduklarını, basın açıklaması yapacaklarını ifade ettiler. Pişmansanız, camiadan özür dileyin, açıklama yapın.

"Vicdandan da merhametten de anlamıyorlar"

- Orada yaptığımız konuşmalar bir basın mensuplarına sızdırıldı. Merhametli davranıyoruz, bizim konuşmalarımız basına da sızdırılıyor. Affedin diyorlar ama kabul edilebilir bir olay değildir. A'dan Z'ye böyle bilmenizi rica ediyorum. Vicdandan da merhametten de anlamıyorlar. Siz kendi yolunuza biz kendi yolumuza. Yumuşak bir geçiş olsun istedik. Güvenmekle hata etmiş olabiliriz. Bizi bu konuda yargılayabilirsiniz. Bilgiyi yollayan varsa alan da var. Neden sızdırıldı? Olağan bir şeymiş gibi göstermeyin.

"Ne bir kavga var ne bir tekme tokat var"

- Yöneticiler kavga ediyormuş. İki tanesi tekme tokat birbirine girmişler. Bundan mesaj çıkıyor. Ne bir kavga var, ne bir tekme tokat var. Çok ağır tartışmalar yapmışlar. Uçuklar bunlar. Bağışıklık sistemi yavaşladığı zaman ortaya çıkar. Yönetim içinde hiçbir sorun yok. Bu aynı zat zamanında Emenike'nin para sayma görüntülerini söyleyen zat. Bu insanlar oturup spora da hiçbir katkı sağlamayıp dedikodu, yalan yanlış haberler yapıyorlar. Bana vız gelir, tırıs gider. Bunları bilmenizi istiyorum. Türk futbolu bir yere gelecekse medya da bu parallelikte gelişim sağlamalı. Bu iş böyle gitmez.

1959 öncesi şampiyonluklar

- 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iyi bir çalışma yaptık, bu konunun üstüne gitmeliyiz. Tablo çok açık ve net. İlgili mercilerle oturup konuşmak, başka kulüplerle konuşmak gibi girişimlerde bulunacağız.

3 Temmuz konusu

- 3 Temmuz konusu çok uzadı. Bu işin kumpas olduğunu herkes gördü. Birçok insan, birçok kurumun hayatları karartıldı. Bu camianın hakkını verin. Talep ediyoruz, rica ediyoruz, bekliyoruz. Bu konuyla ilgili görüşümü de seçimi kazandığımda da söyledim. Fenerbahçe'nin artık hakkını geri verin. Uzamasının hiç kimseye faydası yoktur.

"60 bin üye hedefliyoruz"

- Kaynak yaratma kampanyası geleceğimiz için çok önemli. Bu camiada diğer camialarda olmayan cömertlik var. 60 bin üye hedefliyoruz. Biz sağlıklı kalalım, demokratik kalalım.

- Biz kimsenin tesislere girmesini yasaklamadık. Cocu ile ilgili yalan haber yapıldığında Hollandalı gazetecinin söylediklerinden ben utandım.

- Haftaya oynayacağımız derbi dönüm noktası olur mu? Ben dönüm noktası olacağına inanıyorum.

- Geçen yıl Anderlecht altyapıya 15 milyon euro harcamış. Bu sene 30 milyon harcayacakmış. Dereağzı daha fazla spor cemiyeti olmalı.