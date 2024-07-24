Ali Koç, bir kez daha Kulüpler birliği başkanı!

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi, Ali Koç yeniden başkan seçildi.

Ali Koç'un görevi bırakması nedeniyle toplantıda tüm kulüp başkanları, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın gelecek dönemde Kulüpler Birliği Başkanı olmasını istedi. Ancak Hasan Arat, Beşiktaş'taki yoğun mesai nedeniyle bu talebi teşekkür ederek geri çevirdi ve Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi.

Bu gelişmenin ardından 19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.

ALİ KOÇ'TAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Ali Koç, yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yabancı kuralıyla ilgili, "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.

YÖNETİM KURULU'NDA YER ALAN İSİMLER

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, toplantının ardından, "8 yönetim kurulu üyemiz var, Ali Koç ile birlikte. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Hayırlısı oldu. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Üstesinden gelmemiz lazım. En kısa zamanda doğru bir şekilde yapılanmalıyız. Barış ve mutluluk olsun. Seyir zevki alalım. Güzel maçlar olsun. Sezon hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.