Ali Koç: ''Bu zorlukların altından kalkacağız''

29 Mart 2020 Pazar 18:29 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:29

Basketbol, futbol, boks ve yelken dalları olmak üzere virüsün etkisinin şu ana kadar en çok Fenerbahçe kulübünde görülmesi, tedbirlerin artırılmasını sağladı.

Bu duruma el koyan Başkan Ali Koç ve yönetimi, aldıkları acil tedbirlerle büyük bir yayılmanın önüne geçmeyi başardı.

"GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKILMASIN"

Ali Koç, bu dönemde camia olarak birlik olmak zorunluluğuna dikkat çekti, "Bu durum sadece Fenerbahçe'nin değil, ülkemizin ve dünyanın başına gelebilecek en büyük bela. Ayrım yapmadan el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukların altından kalkacağız. Her şey kontrol altında. Lütfen herkes kurallara uysun ve gerekmedikçe dışarı çıkmasın" dedi.

(Akşam)