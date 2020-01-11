Ali Koç, Comolli'yi uyardı!

10.01.2020 23:53 - Güncelleme: 11.01.2020 08:00

SİMON Falette transferinin ardından Sportif Direktör Damien Comolli’nin yaptığı açıklamalar F.Bahçe’de ortalığı yangın yerine çevirdi. Bu açıklamaların yapılmasından haberi olmayan Sarı-Lacivertli Yönetim, Antalya’da takım ile birlikte kampta olan Fransız spor adamını acilen İstanbul’a çağırdı. Başkan Ali Koç ile Comolli bir araya geldi. Koç, habersiz yapılan açıklama nedeniyle Comolli’yi uyardı. Yapılan görüşme sonrası Comolli’nin görevine devam etmesine karar verildi. Zirvede transfer konusu da konuşuldu. Toplantı da sol bek, kanat forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferleri yapılması kararı alındı.

KARARI BAŞKAN ALDI

Hatırlanacağı üzere Falette transferi sonrası sosyal medyada taraftarların tepkileri üzerine Comolli bir açıklama yaparak, “Başkanımız, Falette’nin takıma katkıda bulunabileceğine inandığı için kiralamaya karar verdi. Başkanın kararına saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç ise, 1907 Derneği’nde Comolli’nin yaptığı açıklamalara, “Comolli’nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum. Kendisini zaten koruyoruz. Kendisini uyaracağım” dedi.

(Akşam)