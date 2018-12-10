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Ali Koç, Damien Comolli ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Galatasaray derbisiyle teknik direktörlük koltuğuna geçen Erwin Koeman, Aslantepe’de alınan beraberlik ve Anderlecht karşısındaki galibiyetle yönetimin güvenini kazanmıştı. Ancak sonrasında yaşanan olumsuz süreç de Hollandalı hocayı hedef tahtasına koymaya yetti.

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Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe’de, kader maçı olarak görülen Akhisar deplasmanından sıfır puanla dönülünce, Koeman kredisini tamamen tüketti. Kısa zamanda 57 yaşındaki hocanın görevine son verilmesi bekleniyor.
 
‘Onunla çalışmayız’
 
Ancak fatura sadece Koeman’a kesilmeyecek gibi. Akhisar karşısında oynanan kötü futbol ve 3 farklı ağır yenilgi sportif direktör Damien Comolli’nin de sonunu hazırlayacağa benziyor. Zaten görüşme yapılan hiçbir teknik adam da Fransız futbol adamı ile çalışmak istemiyor.
 
Fenerbahçe’nin temas kurduğu pek çok hocanın, “Bu kadar kötü bir sistem kuran kişinin altında çalışmam” dediği öğrenildi. Başkan Ali Koç, hafta içinde Comolli’yle de yolları ayırabilir. (Fanatik)

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