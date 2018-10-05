Ali Koç 'değişime direnenler var' dedi, 3 kadro dışı birden geldi

Takım kaptanı Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanırken olayın nasıl geliştiği belli oldu.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e kadro dışı bırakılmasıyla ilgili hiçbir gerekçe bildirilmedi. Telefonla tecrübeli oyuncuya kadro dışı bırakıldığı bilgisi verildi. Volkan Demirel'in de bu durum karşısında herhangi bir soru yöneltmediği ve "Tamam" dediği öğrenildi. Volkan Demirel'e kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir gerekçe sunulmadı.

Ali Koç sinyal vermişti

Fenerbahçe başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Değişime direnenler var" şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bu sözlerden kısa süre sonra kadro dışı kararının gelmesi Ali Koç'un böyle bir hazırlığı olduğu şekline yorumlandı.

(Futbol Arena)