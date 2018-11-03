Ali Koç derbide son düdük çalar çalmaz soyunma odasına indi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Güzel başlayan derbi maçın sonunda futbolcular arasında yaşanan olayların ardından kötü sona erdi.

Ali Koç maç öncesi Galatasaray taraftarlarından da ilgi gördü. Koç, sarı-kırmızı taraftarları selamladı. Maç sonuna kadar sahada dostane bir hava hakimdi.

Ali Koç, eski Galatasaraylı yönetici Ergun Gürsoy ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasına gitti.

TRİBÜNLER DE KARIŞTI

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sona ermesinin ardından sahanın yanı sıra sarı-kırmızılı tribünlerde de kavga çıktı. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı sona erdi. Mücadele sonrası sahada futbolcuların birbirine girmesinin ardından Galatasaray tribünlerinde de kavga çıktı. Kale arkası tribününde başlayan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere yabancı madde attı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan taraftarlar ise gözaltına alındı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

(Hürriyet)