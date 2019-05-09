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Ali Koç devreye girdi! Fenerbahçe, Barcelona'nın stoperi Murillo için girişimlere başladı

Kaliteli bir stoperle savunmayı takviye etmeyi planlayan Fenerbahçe gözünü Barcelona'da kiralık oynayan Jeison Murillo'ya dikti. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde temaslara başlayacak.

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Bu sezon savunmada ortaya çıkan büyük sıkıntılar nedeniyle çok kaliteli bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Jeison Murillo sesleri yükseliyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Barcelona'da kiralık oynayan Kolombiyalı savunmacı için kısa sürede resmi girişimlere başlayacak. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanarak Murillo'nun tapusunu Valencia'dan alacağını vurguluyor.

Bu durumda Fenerbahçe, Katalan kulübüyle görüşüp kiralama teklifinde bulunacak. Başkan Ali Koç'un Barcelona ile yakın ilişkilerini bu kez kullanarak transferi bitirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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