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Spor

Ali Koç devreye girdi! Fenerbahçe'de Salih Özcan için yoğun mesai

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen milli yıldız Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferi kısa sürede bitirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç bizzat devreye girdi. İşte detaylar...

Takvim20 Temmuz 2023 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Ali Koç devreye girdi! Fenerbahçe'de Salih Özcan için yoğun mesai
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Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı: Salih Özcan.

Sarı-Lacivertliler, 6 numara transferi için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde de Dortmund'un kapısını çalacak. Geçen sezon Köln'den Dortmund'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Salih, 6 ve 8 numaralarda forma giyebiliyor.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferde bizzat devreye girdiği ve transferi sonuçlandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtildi. Kariyerinde 281 karşılaşmada forma giyen Salih, 42 gol atarken 23 de asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan milli oyuncu, 11 kez Ay-Yıldızlı formayla boy gösterdi. Tecrübeli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Salih Özcan, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzaladı ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıktı. Salih Özcan, 2022 yılında 5 milyon euro karşılığında Almanya'nın futbol devi Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Hem Almanya Milli Takım'dan hem de Türkiye'den teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yaptı. 1.83 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve genellikle ön libero pozisyonunda oynuyor.

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