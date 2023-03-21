İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0264
  • EURO
    20,5378
  • ALTIN
    1196.64
  • BIST100
    4953.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç: Dursun Özbek'i canlı yayına davet ediyorum
Spor

Ali Koç: Dursun Özbek'i canlı yayına davet ediyorum

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

21 Mart 2023 Salı 16:03 - Güncelleme:
Ali Koç: Dursun Özbek'i canlı yayına davet ediyorum
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç'un imzasıyla paylaşımda bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.