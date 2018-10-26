Ali Koç, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım oyundan çıkarken futbolcuları ayakta alkışladı
Dün gece Anderlecht karşısında 4 dakikada beraberliği yakalayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç'un tribündeki görüntüsü dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı karşılaşmayı başkan Ali Koç yerinde izledi. Koç, Belçika ekibinin üst üste attığı goller sonrası büyük bir yıkım yaşadı. Modu düşen başkan Ali Koç, ikinci yarı Frey'in attığı ilk gol sonrası ise umutlandı. Sonrasında ise Hasan Ali Kaldırım'ın skoru 2-2 yapan golü geldi. Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım'ın oyundan çıktığı anlar ise dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Eljif Elmas'a 'Aferin Eljif, aferin oğlum' şeklinde bağırdı. Aynı şekilde Hasan Ali Kaldırım da oyundan çıkarken Ali Koç'tan büyük alkış aldı.
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