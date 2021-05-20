Ali Koç, Emre Belözoğlu için kararını verdi

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:34

Fenerbahçe Kulübü, 29-30 Mayıs tarihinde yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12-13 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı. Kritik seçim öncesinde Başkan Ali Koç bugün saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde yapılacak organizasyonda önemli açıklamalar yapılacak. Koç'un yeniden adaylığını açıklaması bekleniyor. Mevcut başkan, kritik seçime rakipsiz olarak girebilir.

PERFORMANSINDAN MEMNUN

Bugünkü toplantıda teknik direktör konusunun da açıklığa kavuşması bekleniyor. Koç, yola büyük ihtimalle Emre Belözoğlu'yla devam edecek. Bugün konuyla alakalı resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Belözoğlu yönetiminde takımın son dönemdeki performansından memnun kalan Koç'un, radikal bir değişime gitmesi beklenmiyor. Alınan bilgilere göre transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Belözoğlu ile toplantılar yapılıyor.

LÖW'ÜN TALİPLERİ FAZLA

Kanarya'nın gündeminde Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakacak olan Löw bulunuyordu. Ancak tecrübeli hocanın peşine çok sayıda takımın takılması, planları bozdu. Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine güvenilmesi halinde teknik direktör olarak takımın başında kalmak istediğini açıklamıştı. Ali Koç, yola Belözoğlu'yla çıkacak. Kanarya'da önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor.

Akşam