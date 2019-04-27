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Ali Koç: Fener Ol'a bir Galatasaraylı 500 bin TL verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda finansal olarak açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda "Fener Ol" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Koç, "İsmini vermeyeceğim, burada açık açık anlatmayacağım ama bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı" dedi. 
 
"Ben neden aday oldum? Benim en önemli sebebim; ekonomik özgürlüğümüzün tehlike altında olması ve bu ekononimin sürdürülebilir olmamasıdır. Gittiğim her yerde bunları söyledim ve yapacaklarımızı anlattım. Fener Ol kampanyasını yapacağımızı 2018'den bu yana da söylüyorum, bu kampanya etraflıca düşünülmüş bir yol haritasının sadece bir parçasıdır"
 
"Bazıları bizi "enkaz" edebiyatı yapmakla suçluyor, buna kesinlikle katılmıyorum. Ben göreve geldiğimden bu yana gerçekleri anlattı, finansal krizi en şeffaf haliyle anlattım. Bunları anlatırken "kol kırılır, yen içinde kalır" anlayışıyla yapmaya çalıştım ancak bazı kesimler, kulübün içerisinde bulunduğu finansal durumu tam olarak doğru okuyamıyor. Keşke seçimler üç ay sonra ya da 6 ay sonra olsaydı da camianın ne durumda olduğunu daha iyi anlasaydınız, seçim tam zamanında olmuş"
 
"Ben kızınca biraz farklı oluyorum. Beni kızdırmaya başladılar. Alttan alıyordum ama artık alttan almayacağım. "İki döneme ihtiyacımız var. Bu gidişatı düzlüğe çevirmek için 4 ayaklı stratejimiz vardı. Kısa vadede yükümlüklerimizi yerine getirmek için bazı tedbirler ve sıcak para. Her ay 75 milyona ihtiyacımız var. Mart'tan sonrasını göremiyoruz diyordum, tam olarak öyle oldu. Eski bir yönetici çıkıp konuşuyor ya car car car... 'Bana haciz geldi' diye... 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan faktoringler yapılmış. Bu insanlar haciz işlemi başlatmış. Eski yöneticimiz çıkıp car car konuşuyor ya bu hacizler bize de geldi. İstediği zaman istediği yerde konuşmaya hazırım. Ama böyle arkadan olmaz"
 
"Bizden önceki dönemde 14.5 milyon Euro futbolcu maaş borcu vardı. 8 milyon Euro diğer branşlarda... Vergiydi bilmem neydi derken gelir gelmez 42.5 milyon Euro ödeme yaptık. Keşke bunları da söyleseler."
 
 

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