Ali Koç: Harçlıklarından artırdıkları paraları gönderdiler

Fenerbahçeli yöneticilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı kitlesel kaynak oluşturma projesi, bir diğer adıyla "FENER OL" projesi, 4 Nisan saat 19.07'de başlayacak.

Kulüp televizyondan yapılacak yayınla projenin detayları anlatılacak, destek vermek isteyenlerin izleyeceği yollar belirtilecek. Medyanın spor müdürlerine bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bilgilendirme toplantısı yapan başkan Ali Koç ve yöneticiler Burhan Karaçam ile Sertaç Komsuoğlu hem projeyi anlattılar hem soruları yanıtladılar. Kampanyanın henüz başlamadığını özellikle hatırlatan Fenerbahçe Yönetimi, taraftarlarıın kendilerine gelen telefon ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini belirterek korsan girişimlere karşı uyardılar.

Ali Koç, kulübe mektup yoluyla dahi destek geldiğini belirterek, "Biz daha bu kampanyayı hiçbir yerde açıklamamış, dillendirmemişken duyan taraftarlarımız Türkiye'nin dört bir yanından mektuplar gönderdi. Zarfların içinden tüm aidiyetiyle Fenerbahçe'ye duyduğu aşkı anlatan mektuplar ve harçlıklarından artırdıkları paraları gönderdiler. Tüm bunları saklıyoruz, bizim bu kampanyaya inancımızın asıl dayanağı işte bu aidiyet duygusudur" şeklinde konuştu.

"BU PROJE FENERBAHÇE'NİN KURTULUŞU"

UEFA ile 3 yıl önce yapılan anlaşmayı hatırlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buna göre 3 sene sonunda yani 31 Mayıs 2019 itibarıyla Fenerbahçe'ye müsaade edilen eksi tutar 30 milyon Euro. Şu an gelinen nokta 95 milyon Euro eksideyiz. 65 milyon Euro ilave gelir yaratamadığımız takdirde, Avrupa'ya gidememe sıkıntısı ile karşı karşıyayız. İlk hedef, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Yaratılan gelir borçlara gidiyor, mali sıkıntılar aşılmadığında sürdürülebilir sportif başarı elde edilemeyecek. Bu arada yasalar gereği en fazla 1 milyar TL bağış toplayabiliyorsunuz. Diğer adımlar ise üst üste 2-3 sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, veya Şampiyonlar Ligi'nde her 4 yılda en az 2 kez yer almak, çünkü statü değişti, gitmek zor, önceden 2 takım direkt gidiyordu, şimdi tek takım direkt gidiyor ama gruplara kalıp 1 puan bile alsanız 40 milyon euroya yakın gelirin sahibi oluyorsunuz. Fenerbahçe'nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek. Beklenen diğer gelirler ile birlikte kampanyamızın da hedefine ulaşması ile bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Camiamızın bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. Tüm Fenerbahçelileri yediden yetmişe elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Kampanyanın amacı Fenerbahçe'nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ötesinde sürdürülebilir ekonomi yaratmak. Dileyen sms bedeli olan 20 lira da destek olabilir, 1 lira, 5 lira da verebilir, 1 milyon lira bağışlayan da olabilir ve herkes Fenerbahçe tarihinde yerini alacak. Bağış yapanlar ismi stadın duvarına yazılacak" dedi.

Ali Koç'un konuşmalarından bazı bölümler şöyle:

"Diğer kulüpler de benzer kampanlar yaptı ancak Fenerbahçe daha önce bu tip bir kampanya yapmadı. Bize bu kampanyanın farkı ne olacak diye soruyorlar. Şuna inanıyorum; bizim kampanyamızın farkı sonucu olacak... Hatta şuna inanıyorum; bu kampanya diğer kulüplere ve yapılara da ilham kaynağı olacak, örnek teşkil edecek.

Her zaman söylüyorum bu camia farklı bir camiadır. Sivasspor maçımızın olduğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu'nda iken 12 bin kişi de basketbol salonumuzdaydı. Bunun bir benzeri daha yoktur.

Bu kampanya birden bire hayata geçirilmiş bir kriz durumundan ibaret değil, anlık bir kurgudan ibaret de değil. Kongre sürecinde bunu birçok kez dile getirdim.

Kulübün finansal durumu sürdürülebilir değil, mali bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız dedim. Fenerbahçe'nin finansal anlamda bir kurtuluş savaşı vereceğini anlattım.

Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı değildir! Bu camianın yapı taşı inançtır! Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıtratımızda her zaman "nasıl olmaz değil; nasıl başarırız" vardır!

Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe'nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, "başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli" diye her gün bizi arayan, haber yollayan, söyle diyen dernek üyelerimiz var. Onlar bulundukları her yerde Fenerbahçe'nin temsilcileri. Bu kampanyanın Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanına yayılması için en önemli görev derneklerimizde.

Bunun için önce ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın desteğini de bekliyorum, bu işin altından ancak hep birlikte kalkabiliriz dedim. Dolayısıyla bu kampanya aylarca devam eden bir sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki camiamızın desteği ile sonucu da çok güzel olacak.

Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz.

Bu kampanya ile ben dâhil yedi yöneticimiz bizzat ilgileniyor. Başta Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Esra Nazlı Ercan, Sertaç Komsuoğlu, Metin Sipahioğlu an be an süreçlerin içerisinde.

KULÜBÜN KÖTÜ GÜNÜNDE ATATÜRK YANINDA OLDU

1932 yılında Fenerbahçe'nin Kuş Dili'ndeki kulüp binası yandığında kulüp çok zor günler geçiriyor. O dönem bu sürecin aşılması adına bağış kampanyası başlatılıyor. Cumhuriyet Gazetesi de bağış yapanların isimlerini her gün sayfalarına taşıyor. 21 Haziran 1932'de çıkan Cumhuriyet Gazetesi'nde "Gazi Hz. Fenerbahçe'ye 500 lira teberru ettiler" haberi yer alıyor.

Ulu Önderimiz, Fenerbahçemiz için o güne dek toplanan rakamın çok üzerinde rekor bir bağış gerçekleştiriyor. Bu bağışı şahsi birikiminden veriyor. Atamızın Fenerbahçe'ye duyduğu sempatiyi buradan anlayabiliyoruz. Her zaman söylüyoruz; Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden ve değerlerinden yürüdüğü önemli diye. Bu süreçte yer alacak camiamızın her üyesinin adı tarihe kazınacak. Stadımızın duvarlarında isimleri olabilir, formamızda bu adımın bir izi yer alabilir, herkesin isminin yer aldığı tarihi bir kitap da planlarımız arasında. Rakiplerimizin her alanda açık ara önünde olduğumuz bir dönemde gerçekleşen 3 Temmuz hain Fetö saldırısı hem sportif anlamda, hem de finansal açıdan camiamıza büyük zarar verdi. 3 Temmuz'a ilave olarak özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamalar, yanlış yatırımlar, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı bizi bugünlere getirdi."

ALEX, DEIVID VE LUCIANO BREZİLYA'DA FUTBOLCU BAKIYOR

Bundan sonra menajerlere peşin ödeme yapmayacaklarını dile getiren Ali Koç, futbolcunun sözleşmesi süresince temsilcisine de aylık periyotlarla ödeme yapılacağını belirtti. Lige verilen arada Ersun Yanal ve yardımcılarının çok sayıda maç kaseti izlediğini de ifade eden Koç, şimdiden yeni sezon için transfer araştırmaları yaptıklarını ve hem scout ekiplerinin dünya futbolunda izlemeler yaptığını hem de eski futbolcuları Alex, Deivid ve Luciano'nun Brezilya'da futbolcu taramasında bulunduklarını söyledi.

KARAÇAM: "DÖVİZ OYNADIKÇA BENİM KALBİM OYNUYOR"

Burhan Karaçam ise "Döviz oynadıkça benim kalbim oynuyor" ve "50 kuruşluk fark bize 150 milyon yazıyor !.." şeklindeki açıklamalarıyla işin ciddiyetini ve gelinen noktanın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Finansal borçların yaklaşık yüzde 80'inin yabancı para cinsinden borç olduğunu ifade eden Karaçam, açık döviz pozisyonu taşıdığı için bir an önce kaynak bulmaları gerektiğini vurguladı. Fenerbahçeli yönetici ayrıca; Stadyumun 10 yıllığına 90 milyon Dolar'a satılan isim hakkı gelirinin ilk senesinden peşin olarak harcandığını, yayın geliri, Passolig geliri gibi birçok gelir kaleminin de temlik altına alındığını söyledi. Bu yüzden gelirleri kullanamadıklarını ve 100 Milyon Euro'ya yakın uzun vadeli sporcu sözleşmeleri ile gelirlerin taahhüt edilmiş durumda olduğunun da altını çizdi.

Burhan Karaçam ayrıca; "Kulübün finansallarının ne durumda olduğunu az çok biliyorduk ancak işin içine girince çok farklı bir durumla karşılaştık. Başlatacağımız bu tarihi proje, Fenerbahçe camiasının desteği ve sahiplenmesiyle yıllara yayılacak, uzun dönem sürecek bir kampanya olacak. Taraftarlarımız zaten bu sezon kulübe forma satışında, kombine satışlarında ve her maçımızda doldurdukları stadımızla eşsiz bir destek ortaya koydular. Bu kampanya için de inanıyorum ki en önemli desteği verecekler. Herkes kendi bütçesi doğrultusunda Fenerbahçe'nin yanında olacak. Fenerbahçe'nin yükünü beraber sırtlayacağız. 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki taraftarımız da sahiplenecek" dedi.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ KİTLESEL KAYNAK OLUŞTURMA PROJESİ'NDE ÖNE ÇIKAN BAZI MADDELER ŞÖYLE:

-FBSK bir önceki dönemden 3 milyar TL'yi aşan bir borç yükü devralmıştır. Bu borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar (bankalar ve factoring şirketleri) oluşturmaktadır.

-Borçlar sonucu FBSK yaklaşık 300 milyon USD civarında açık döviz pozisyonu taşımaktadır. Bu açık pozisyon ile birlikte kur artışlarındaki 1 TL artışın maliyeti mali tablolarımıza 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansımaktadır.

-Bu finansal borçların yaklaşık yüzde 80'i yabancı para cinsinden borçlardır. Bu borçlar sonucu FBSK yaklaşık 300 milyon USD civarında açık döviz pozisyonu taşımaktadır. Bu açık pozisyon ile birlikte kur artışlarındaki 1 TL artışın maliyeti mali tablolarımıza 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansımaktadır.

-2018 yazında yaşanan mali piyasalardaki çalkantılar sonucu, kur artışları yüzde 35'lere, TL faizler ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 35'lere gelmiştir. Her iki artışın (kur + faiz) mali durum üzerindeki etkileri son derece olumsuz olmuştur.

-Fenerbahçe'nin döviz cinsinden yabancı para borçları sadece bankalardan almış olduğu döviz kredileri değil aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol ve diğer tüm branşlarda Fenerbahçe'yi temsil eden tüm yabancı sporculara olan yükümlülükler için de geçerlidir. (Not: Eylül ayında yeni kararname gereği Türk sporculara artık yabancı para ödemesi yapılmamaktadır.) -UEFA ile 2016'da yaptığı üç yıllık anlaşma gereği Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Mayıs ayında üç yıllık gelir/gider tablosu en fazla eksi 30 Milyon Euro vermek zorunda.

-Yeni yönetim, Futbol A.Ş'deki sermaye artışına, FBSK Derneği'nin katkısı olarak 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon Dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon Dolar ve diğer faaliyetlerden de 15 milyon Dolar olmak üzere toplam 140 milyon Dolar yeni kaynak sağladı.

-Fenerbahçe taraftarı 9 aylık süreçte 200 binin üzerinde forma satın aldı. Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla forma satılan ikinci sezonudur.

-Fenerbahçe taraftarı ayrıca 2018-2019 sezonunda satın aldığı kombinelerle nerdeyse stadın tamamını kapattı.

-Projenin amacı Fenerbahçe'nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ilk adımı.

-İlk hedef, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Diğer adımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, Fenerbahçe'nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek.

-Projede yer alan her taraftarın desteği aynı derecede önemli, bir lira ya da bir milyon lira fark etmiyor. Önemli olan taraftarın aktif katılımı ve katılımcı sayısının çok olması