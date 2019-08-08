Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısındaki yazısında transferler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'ndeki başyazısı;

"Sevgili Fenerbahçeliler

Fenerbahçe Dergimiz vesilesiyle sizlerle bir araya gelip kulübümüz ile ilgili gelişmeleri ve yeni sezona dair planlamamızı paylaşıyor olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Geçtiğimiz ayı kulübümüz adına önemli gelişmeler ve detaylı çalışmalar sonucunda attığımız yeni sezon adımlarıyla tamamladık.

Fenerbahçemiz de 29-31 Temmuz tarihlerinde Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi büyük kulüplerin katıldığı Audi Cup turnuvasında yer aldı. Bayern Münih maçında hem futbol hem skor olarak beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Ertesi akşam oynadığımız Real Madrid maçında ise yenilmemize rağmen arzuladığımız Fenerbahçe’ye bir adım daha yakındık. Bu iki karşılaşma sayesinde eksik olduğunu bildiğimiz pozisyonlardaki ihtiyaçlarımızı daha net görmüş olduk. Sonuçlardan bağımsız olarak Audi Cup turnuvasında yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum.

Bu sezon yönetim olarak futbol özelinde yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde, finansal durumumuzu da göz önünde bulundurarak adımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kadromuza kattığımız genç isimlere ek olarak direkt ilk 11 oyuncusu olan, liderlik vasfına sahip isimlerle bu sezon ayakları yere basan, hedefine yürüyen, sezona hazır ve güçlü başlangıç yapma noktasında taraftarlarını mutlu eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz.

Bu doğrultuda; futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin deneyimleri ve becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz.

Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için ise hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız.

Bu kapsamda camiamıza şunu iletmem gerekir ki, transfer sürecimiz ilk günden beri tasarlanmış olan planlamalarımız ile devam etmekte olup, birçok farklı finansal etken ve kısıtlamalara bağlı olarak titizlikle ilerletilmektedir. Kulübümüz için en efektif adımları atmaya çalıştığımız bu alanda, transferin son gününe kadar, en başta planladığımız şekilde, alınacak sonuçlardan bağımsız olarak çalışmalarımız devam edecektir.

Futbol takımımız, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve tüm teknik heyetimizin önderliğinde 1 Temmuz’da başladıkları çalışmalarla Fenerbahçemizin zirve yarışında iddialı bir durumda olması için gerekli tüm gayreti sarf ediyor.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığımız yeni futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala tüm camiamıza,teknik direktörümüz Ersun Yanal ve teknik heyetimize, sporcularımıza ve değerli çalışanlarımıza hedeflerimizle birlikte yürekten başarılar diliyorum.

Futbolda sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkan, yönetim kurulu ve tüm kadrosunun, ortaya koyacağına inandığımız eşit, tarafsız ve etik yönetimle her anlamda adil bir süreç geçireceğimize inanıyor; yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum.

2018-19 sezonunu, yaşadığı birçok sakatlık sorunu nedeniyle istediği gibi tamamlayamayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni sezona daha güçlü şekilde girmesi için birçok önemli transfer yapılmıştır. Avrupa basketbolunun son beş sezonuna damga vurmuş yıldız guard Nando De Colo’nun yanı sıra, 2011 NBA Draftı’nda ikinci sıradan seçilen ve Euroleague’de ilk yılını geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile başarıyla geçiren uzun forvet Derrick Williams, takımımızın yeni oyuncusu oldu. Kendi jenerasyonunda Fransa basketbolunun en önemli oyun kurucularından biri olan Leo Westermann ile altyapımızdan yetişmiş olan ve yuvaya dönüş yapan Berkay Candan da ekibimize katıldılar.

Kariyerlerine, dünya basketbolunun zirvesi olan NBA’de devam etme kararı alan Nicolo Melli ve Marko Guduric ise Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden sporcular arasına katılarak bizleri gururlandırdılar.

Göreve başladığımız ilk günden bugüne söylediğim gibi en büyük hedefimiz; uzun vadeli bir yapılanmayla camiamızın gurur duyacağı bir Fenerbahçe yaratmak. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olarak büyük emekler ve fedakârlıklarla çalışmalarımızı yürütürken sosyal medyada, basında sundukları bilinçli olumsuzluk ve umutsuzluk mesajları ile Fenerbahçe’yi kaos ortamına çekmek isteyenlerin farkında olduğumuzu daha evvel de ifade etmiştim.

Fenerbahçe camiası, bilinçli bir şekilde ortaya konan bu algı manipülasyonlarını fark edip bunun parçası olmayacak kadar farkındalığı yüksek ve her şeyden önemlisi aidiyet duygusuna sahip bir topluluktur.

Taraftarlarımız Fenerbahçe’nin başta futbol olmak üzere tüm branşlarda mücadele vereceği yeni sezonda, isim, sonuç ayırt etmeksizin, iyi günde kötü günde takımlarımıza destek olmalı, Fenerbahçe aidiyetinin her zaman her şeyin üzerinde olduğunu unutmamalıdır.

Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.

Fenerbahçemiz adına geçtiğimiz ayın önemli gündemlerinden biri de UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi’nin 2015/16 yılında aldığı kararlar ve beraberinde getirdiği sürecin sonlanmasıdır.

Kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali tablolar sebebiyle Finansal Fair Play (FFP) yaptırımları ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemdeyiz.

Bu doğrultuda 2015/16 sezonunda başlayan detaylı finansal incelemeler bu sezona kadar devam etti. Bu incelemeler sonucunda 3 yıllık dönemde denk hesap açığı taahhüdünü yerine getiremememiz sebebiyle Avrupa kupalarından men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya idik.

Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandığımız ilk sene men edilme riskimiz şimdilik bertaraf edilmiştir. Ancak, transfer harcamalarımıza ve UEFA müsabakalarında oynayabilecek oyuncularımız için 2020/21 ve 2021/22 sezonları boyunca bir takım sınırlamalar getirilmiştir.

Kulübümüz açısından olabilecek en iyi şekilde gelişen bu süreçler, finansal anlamda yaptığımız çalışmaların yanı sıra UEFA ile sezon içerisinde yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda neticelenmiştir. Bu gelişme ve kararı kulübümüz adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyoruz.

Finansal anlamda attığımız adımların yanı sıra hukuki alanlarda da çalışmalarımıza yoğunlukla devam ediyoruz.

3 Temmuz, kumpas davası ve takım otobüsümüzün kurşunlanma dosyası ile ilgili yöneticilerimiz gerekli hukuki girişimleri gerçekleştiriyorlar.

3 Temmuz davası, bir soruşturmanın hukuksuz yürütülmesinin hukuki hesabının sorulması anlamında önemli bir davadır. Süreç, Fenerbahçe’ye kumpasa ilişkin 3 Temmuz sürecinin hukuk dışı saiklerle ortaya çıktığını her geçen gün daha açık göstermektedir. 3 Temmuz sürecine ait Yargıtay’da bekleyen davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının Yargıtay’da da onanarak camiamızın aklanmasının artık neticelendirilmesini bekliyoruz.

Kurşunlanma davası kapsamında ise hukuk işlerinden sorumlu yöneticilerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen Trabzon başsavcılığını ziyaret ederek takım otobüsümüzün kurşunlanması olayının dosyası ile ilgili bilgiler aldılar. Bu dosya üzerinde de yıl sonuna kadar bazı gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz.

Fenerbahçe’nin Türk sporunun lokomotifi olma misyonu doğrultusunda; başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm branşlarımızda da kulübümüzü zirveye taşıyacak, sezon sonu şampiyonlukları müzemize getirecek planlamalar yaptık ve adımlarımızı hayata geçirdik.

Takımlarımızın sezon sonunda, yarıştıkları tüm kulvarlarda elde edecekleri şampiyonluk kupalarıyla bizlere büyük gurur yaşatmalarını ve tarihimize eşsiz başarılar kazandırmalarını diliyorum.

Fenerbahçe bir spor kulübüdür gerçeğinden hareketle sporcularımızın Temmuz ayında elde ettikleri başarılar ve gündemimizde olan olimpiyat hedefi adına da birkaç noktayı dikkatinize getirmek istiyorum.

Bu noktada Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcularından henüz 18 yaşında olup, önce ISAF Dünya Şampiyonası’nı ardından da Dünya Laser Radial Şampiyonası’nı art arda şampiyonlukla tamamlayarak ülkemize altın madalya gururu yaşatan, bayrağımızı dalgalandıran Yiğit Yalçın Çıtak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Boksta 2. Avrupa Oyunları Şampiyonası’nı altın madalya ile tamamlayarak bayrağımızı dalgalandıran Buse Naz Çakıroğlu’nu, ayrıca Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarında Erkekler ve Kadınlarda Şampiyon olan Fenerbahçe Kürek Şubesi sporcularımızı tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde Olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Fenerbahçe Yüzme Şubemizin sporcusu Emre Sakçı’yı da yürekten kutluyorum.

Faaliyet gösterdiğimiz sporların küçük, büyük, genç kategorilerinde o kadar çok başarı, madalya var ki hepsini tek tek yazmamız ne yazık ki mümkün olmadığı için bu başarılarda emeği geçen tüm sporcu ve hocalarımızı yürekten kutluyorum.

Tokyo 2020 Olimpiyatları için geri sayım başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak olimpiyatlara en fazla sayıda sporcu gönderme geleneğimize uygun olarak bu heyecanı en yoğun şekilde yaşıyor ve ülkemiz ile paylaşıyoruz.

Sporcu yetiştirme alanlarımız olan amatör branşlarımızda, Yelken, Atletizm, Boks, Kürek, Yüzme branşlarında şu an olimpiyatlara katılmaya hak kazanmış sporcularımıza ek olarak pek çok sporcumuz da kota mücadelesine devam ediyor. Türk sporunun lokomotifi olarak milli sporcularımıza destek olmaktan, yeni sporcular yetiştirmekten ve ülkemizin bayrağını temsil etmekten gurur duyuyoruz.

Türk spor ailesi olarak, ülkemiz sporunun, gelişimi ve başarısını tüm dünyaya gösterebileceğimize inanıyor; Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Fenerbahçeli sporcularımıza ve tüm sporculara başarılar diliyoruz.

Yazıma son verirken; Kurban Bayramı’nızı kutluyor, sağlık ve huzur içinde nice güzel ve coşkulu bayramlar yaşamayı temenni ediyor, Türk sporu adına centilmenlik ve başarı dolu olmasını da diliyorum."

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı