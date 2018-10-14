Ali Koç hukuki süreç başlatıyor
KANARYA’DA kovulan üç antrenörün randevu talebini geri çeviren Başkan Ali Koç’un hukuki süreci başlatma kararı aldığı bildirildi.
- StarSpor
KANARYA’DA kovulan üç antrenörün randevu talebini geri çeviren Başkan Ali Koç’un hukuki süreci başlatma kararı aldığı bildirildi. Sarı-Lacivertliler’in Başkanı, endüstriyel casuslukla suçladığı Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile mahkemede hesaplaşacak. Bu arada Koç’un kulübe 670 milyon liralık kaynak girdisine doğrudan katkı yaptığı kaydedildi
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