Ali Koç ibra edildi

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda yapılan 2018 yılı mali genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurullarının faaliyetleri üyelerin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurullarının, 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.