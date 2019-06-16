Ali Koç ibra edildi
Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda yapılan 2018 yılı mali genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurullarının faaliyetleri üyelerin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurullarının, 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
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