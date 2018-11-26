Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'ye attıkları 2. gol sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beyaz Tv'den Devrim Zengi'ye röportaj verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı ikinci golde Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

"İKİNCİ GOLDE SEVİNMEDİM..."

Ağaoğlu, "Ali Koç gerçek bir spor adamı, zor bir görev aldı. İkinci golden sonra sevinmedim, Ali Koç "Başkan çok güzel goldü, ayağa kalk da sevin dedi. Dostluk sporun ruhunda var" dedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA