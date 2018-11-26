Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beyaz Tv'den Devrim Zengi'ye röportaj verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı ikinci golde Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

"İKİNCİ GOLDE SEVİNMEDİM..."

Ağaoğlu, "Ali Koç gerçek bir spor adamı, zor bir görev aldı. İkinci golden sonra sevinmedim, Ali Koç "Başkan çok güzel goldü, ayağa kalk da sevin dedi. Dostluk sporun ruhunda var" dedi.